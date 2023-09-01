Говорили лише про фронт: Зеленський провів засідання Ставки
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки. За його словами, обговорювалися лише поточні події на фронті, інформує УНН з посиланням на повідомлення президента.
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“Сьогоднішня Ставка лише про фронт. Детально – Харківщина, Донбас. Детально – південь: Запоріжжя, лівий берег Херсонщини. Детально – евакуація поранених. Детально – плани ворога.
Робимо все, щоб дати більше сили нашим воїнам”, - повідомив президент.
Нагадаємо
Раніше президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні анонсував нові засідання Ставки. Порядок денний визначено, зокрема будуть ухвалені рішення для посилення українських військових.