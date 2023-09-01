Говорили лише про фронт: Зеленський провів засідання Ставки

Цитата

“Сьогоднішня Ставка лише про фронт. Детально – Харківщина, Донбас. Детально – південь: Запоріжжя, лівий берег Херсонщини. Детально – евакуація поранених. Детально – плани ворога.

Робимо все, щоб дати більше сили нашим воїнам”, - повідомив президент.

Нагадаємо

Раніше президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні анонсував нові засідання Ставки. Порядок денний визначено, зокрема будуть ухвалені рішення для посилення українських військових.