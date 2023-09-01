Осінь має бути плідною: Зеленський заявив, що правоохоронці продовжують очищати Україну

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“... була також нарада з правоохоронцями. Вони продовжують очищувати державу від тих, хто досі намагається послаблювати Україну зсередини. Зеленський зазначив, що: “Осінь має бути плідною в цьому питанні – саме для України”, - повыдомив Зеленський.

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Президент провів засідання Ставки. Фактично вся Ставка – про ситуацію на фронті зараз.

"Головком, командувачі. Окрема закрита доповідь керівника ГУР Буданова. Ситуація на Сході, на Півдні, на лівому березі Херсонщини. Постачання боєприпасів. Ракети для нашої ППО. Техніка. Українське виробництво зброї. Багато різних нюансів, багато різних деталей. Ключове – дати нашим воїнам іще більше необхідного для наступальних операцій, для розмінування, для евакуації поранених бійців. Кожен з учасників Ставки чітко розуміє, що повинен робити", - зазначив Зеленський.