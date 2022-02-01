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Обманули украинцев на миллионы гривен: в тюрьмах "ДНР" разоблачили мошеннические колл-центры

Обманули украинцев на миллионы гривен: в тюрьмах "ДНР" разоблачили мошеннические колл-центры

Киев • УНН

 • 18908 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили мошеннические колл-центры, которые создали заключенные из ОРДЛО. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Детали

По данным расследования, один из участников схемы — житель Донецкой области. Он вступил в сговор с главарями “ДНР”, которые создали разветвленную сеть псевдоколл-центров.

Сотрудниками этих “колл-центров” были узники тюрем “ДНР”, которые представлялись работниками украинских банков и выманивали у граждан Украины конфиденциальные персональные и банковские данные, после чего снимали деньги с их карт.

Обналичивание похищенных средств и их переправку через линию разграничения координировал упомянутый житель Донецкой области. Его "курьерами" были жители подконтрольных действующей украинской власти территорий, у которых также есть гражданство РФ. Они использовали подставных людей, а также финансовые сервисы.

Злоумышленники передавали часть похищенных денег "правоохранителям" на оккупированных территориях, которые не только поощряли, но и осуществляли координацию деятельности псевдоколл-центров.

С помощью этой "схемы" обманули сотни граждан Украины на миллионы гривен.

В отношении мошенников открыто производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 3 ст. 190 (мошенничество);
  • ч. 2 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем).

Во время обысков обнаружили и изъяли банковские карты, мобильные телефоны, черновые записи, компьютерную технику и другие вещественные доказательства.

Продолжается расследование, решают вопрос относительно сообщения о подозрении другим участникам, причастным к этой схеме.

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