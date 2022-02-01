Ошукали українців на мільйони гривень: у в'язницях "ДНР" викрили шахрайські кол-центри
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Співробітники Служби безпеки України викрили шахрайські кол-центри, які створили ув’язнені з ОРДЛО. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу СБУ.
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За даним розслідування, один із учасників схеми — житель Донецької області. Він вступив у змову з ватажками “ДНР”, які створили розгалужену мережу псевдокол-центрів.
Співробітниками цих “кол-центрів” були в’язні тюрем “ДНР”, які представлялися працівниками українських банків і виманювали у громадян України конфіденційні персональні та банківські дані, після чого знімали гроші з їхніх карток.
Переведення викрадених коштів у готівку та їх переправлення через лінію зіткнення координував згаданий житель Донецької області. Його “кур’єрами” були жителі підконтрольних чинній українській владі територій, які мають також громадянство РФ. Вони використовували підставних осіб, а також фінансові сервіси.
Зловмисники передавали частину викрадених грошей "правоохоронцям" на окупованих територіях, які не лише заохочували, а й здійснювали координацію діяльності псевдокол-центрів.
За допомогою цієї "схеми" ошукали сотні громадян України на мільйони гривень.
Щодо шахраїв відкрито провадження за двома статтями Кримінального кодексу України:
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- ч. 3 ст. 190 (шахрайство);
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- ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).
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Під час обшуків виявили та вилучили банківські картки, мобільні телефони, чорнові записи, комп’ютерну техніку та інші речові докази.
Триває розслідування, вирішують питання щодо повідомлення про підозру іншим учасникам, причетним до цієї схеми.
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