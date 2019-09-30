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Оржель: НКРЭКУ не стала снижать максимальные цены на рынке электроэнергии

Киев • УНН

 • 14620 просмотра

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг не поддержала снижение лимитов максимальных цен на рынке электроэнергии. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, передает УНН.

Оржель: НКРЭКУ не стала снижать максимальные цены на рынке электроэнергии

"Члены комиссии... не поддержали снижение лимитов максимальных цен на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточного рынка (price caps), так как не видят для этого оснований", - написал Оржель.

При этом министр отметил, что средняя цена угля снизилась на 30%, а курс доллара снизился на 13%. При этом, курс гривны должен учитываться при формировании прогнозной оптовой цены электроэнергии.

"Игнорирование НКРЭКУ факторов, которые могли уменьшить цену на электроэнергию, влияет не только на промышленность, но и на конечную стоимость товаров и услуг, производимых (и в частности приобретаемые населением) в Украине и конкурентоспособность украинских производителей на мировых рынках", - добавил Оржель.

Министр отметил, что цены должны быть взвешенно пересмотрены и изменены в соответствии с рыночными условиями, а регулятор должен мониторить ситуацию на рынке и иметь расчеты ценовых параметров. Причиной такой ситуации на рынке электрической энергии назвал преждевременный запуск нового рынка.

Напомним, НКРЭКУ утвердила новый тариф на электроэнергию для поставщика "последней надежды".

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