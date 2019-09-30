Оржель: НКРЕКП не стала знижувати максимальні ціни на ринку електроенергії
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг не підтримала зниження лімітів максимальних цін на ринку електроенергії. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель, передає УНН.
"Члени комісії... не підтримали зниження лімітів максимальних цін на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобового ринку (price caps), так як не бачать для цього підстав", - написав Оржель.
При цьому міністр зауважив, що середня ціна вугілля знизилась на 30%, а курс долара знизився на 13%. При цьому, курс гривні повинен враховуватися при формуванні прогнозної оптової ціни електричної енергії.
"Ігнорування НКРЕКП чинників, які могли зменшити ціну на електроенергію, впливає не лише на промисловість, а й на кінцеву вартість товарів та послуг, що виробляються (та зокрема купуються населенням) в Україні та конкурентоздатність українських виробників на світових ринках", - додав Оржель.
Міністр зазначив, що ціни мають бути зважено переглянуті та змінені відповідно до ринкових умов, а регулятор повинен моніторити ситуацію на ринку і мати розрахунки цінових параметрів. Причиною такої ситуації на ринку електричної енергії назвав передчасний запуск нового ринку.
Нагадаємо, НКРЕКП затвердила новий тариф на електроенергію для постачальника "останньої надії".