НКРЕКП затвердила новий тариф на електроенергію для постачальника "останньої надії"
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. Національна комісія, яка здійснює регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) затвердила тариф на електроенергію для постачальника "останньої надії" на 4-й квартал поточного року. Відповідне рішення було ухвалено під час засідання НКРЕКП, передає кореспондент УНН.
Відповідно до ухваленої постанови про встановлення тарифу на послуги постачальника "останньої надії" на 4-й квартал 2019 року, рівень тарифу становить 373,77 грн/МВт∙год (без урахування податку на додану вартість).
Постанова також передбачає, що тариф набере чинність 1 жовтня 2019 року.
Нагадаємо, завдяки зниженню НКРЕКП тарифу Укренерго майже на 20 копійок, до 11,6 копійок за кВт на годину, призведе до зниження тарифу для непобутових споживачів майже на стільки ж.