Оргкомитет ОИ-2020 предлагает начать эстафету олимпийского огня из префектуры Фукусима

Согласно этому плану, старт забега состоится 26 марта 2020 года в префектуре Фукусима, затем он продолжится в префектурах Иватэ и Мияги, также подвергшихся разрушительному воздействию стихии. Общая продолжительность эстафеты, в ходе которой огонь побывает во всех уголках Японии, составит 121 день.

“Организация эстафеты олимпийского огня рассматривается с четким осознанием того, что Игры должны стать (символом) восстановления. Чтобы факел побывал во всех пострадавших районах, мы готовы обеспечить продолжительность эстафеты в течение 121 дня с момента старта. Начать я предлагаю 26 марта с префектуры Фукусима”, — сказал Мори.

ХХХII летние Игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года. Организаторы отмечают, что соревнования должны отличаться компактностью: все ключевые спортивные объекты будут расположены на расстоянии не более 8 км от Олимпийской деревни, что позволит болельщикам и спортсменам тратить на дорогу минимальное время.

Как сообщал УНН, Швейцария вероятно откажется от заявки на проведение зимних Игр-2026.