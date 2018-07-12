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Оргкомітет ОІ-2020 пропонує почати естафету олімпійського вогню з префектури Фукусіма

Оргкомітет ОІ-2020 пропонує почати естафету олімпійського вогню з префектури Фукусіма

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 липня. УНН. Глава оргкомітету літніх Олімпійських ігор 2020 року в Токіо, екс-прем’єр Японії Есіро Морі представив план, згідно з яким естафета олімпійського вогню повинна початися в префектурі Фукусіма, що постраждала від землетрусу і цунамі в 2011 році. Як повідомив телеканал NHK, відповідну пропозицію він висунув у четвер на координаційному засіданні за участю урядовців та губернатора японської столиці Юріко Коїке, інформує УНН.

Згідно з цим планом, старт забігу відбудеться 26 березня 2020 року в префектурі Фукусіма, потім він продовжиться в префектурах Івате і Міягі, які також зазнали руйнівного впливу стихії. Загальна тривалість естафети, в ході якої вогонь побуває у всіх куточках Японії, складе 121 день.

“Організація естафети олімпійського вогню розглядається з чітким усвідомленням того, що Ігри повинні стати (символом) відновлення. Щоб факел побував у всіх постраждалих районах, ми готові забезпечити тривалість естафети протягом 121 дня з моменту старту. Почати я пропоную 26 березня з префектури Фукусіма” , - сказав Морі.

ХХХII літні Ігри пройдуть в Токіо з 24 липня по 9 серпня 2020 року. Організатори зазначають, що змагання повинні відрізнятися компактністю: всі ключові спортивні об’єкти будуть розташовані на відстані не більше 8 км від Олімпійського селища, що дозволить уболівальникам і спортсменам витрачати на дорогу мінімальний час.

Як повідомляв УНН, Швейцарія імовірно відмовиться від заявки на проведення зимових Ігор-2026.

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