Организация коррупционной схемы на ОПЗ: суд отказался отменять арест бывшему нардепу Грановскому

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"... Апелляционная палата ВАКС поддержала позицию прокурора САП и отказала стороне защиты в удовлетворении апелляционных жалоб об отмене постановления ВАКС от 07.12. 2022 об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей народному депутату Украины VIII созыва, которого следствие считает организатором преступной схемы, реализация которой при продаже минеральных удобрений нанесла ущерб АО "Одесский припортовый завод" (99,57% принадлежат государству) в сумме 93,3 млн грн", - говорится в сообщении САП.

И хотя в сообщении не указано имя экс-нардепа, УНН стало известно, что речь идет об Александре Грановском.

Напомним

В рамках досудебного расследования установлено, что в марте - декабре 2015 года народный депутат совместно с доверенным лицом организовал схему, согласно которой "Одесский припортовый завод" продавал минеральные удобрения заранее определенной компании по ценам ниже рыночных. Согласно оформленным соглашениям частная компания якобы перепродавала по рыночным ценам продукцию предприятия иностранным компаниям из реального сектора экономики, хотя в действительности поставки продукции осуществлял непосредственно "Одесский припортовый завод". В результате "ОПЗ" недополучил прибыли на сумму около 93,3 млн грн.

Среди подозреваемых: заместитель директора и начальник отдела припортового завода, владелец компании-нерезидента-участницы коррупционной схемы, доверенное лицо народного депутата (ч. 5 ст. 27 ч.2. ст.28 ч. 2 ст. 364 УК Украины), а также организатор этой схемы – народный депутат (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины) (должности указаны на момент совершения преступления).

Досудебное расследование продолжается.