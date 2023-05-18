Організація корупційної схеми на ОПЗ: суд відмовився скасовувати арешт колишньому нардепу Грановському
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. Апеляційний суд відмовив у зміні запобіжного заходу колишньому нардепу Олександру Грановському, якого підозрюють в організації злочинної схеми зловживань на ОПЗ, передає УНН.
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"... Апеляційна палата ВАКС підтримала позицію прокурора САП та відмовила стороні захисту у задоволені апеляційних скарг щодо скасування ухвали ВАКС від 07.12.2022 про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою народному депутату України VIII скликання, якого слідство вважає організатором злочинної схеми, реалізація якої під час продажу мінеральних добрив завдала збитків АТ "Одеський припортовий завод"(99,57 % належать державі) у сумі 93,3 млн грн", - йдеться у повідомленні САП.
І хоч у повідомленні не зазначено ім'я екснардепа, УНН стало відомо, що йдеться про Олександра Грановського.
Нагадаємо
У межах досудового розслідування встановлено, що в березні - грудні 2015 року народний депутат спільно з довіреною особою організував схему, відповідно до якої "Одеський припортовий завод" продавав мінеральні добрива наперед визначеній компанії за цінами нижчими від ринкових. Згідно з оформленими угодами приватна компанія нібито перепродувала за ринковими цінами продукцію підприємства іноземним компаніям із реального сектору економіки, хоча у дійсності постачання продукції здійснював безпосередньо "Одеський припортовий завод". Як наслідок "ОПЗ" недоотримав прибутків на суму близько 93,3 млн грн.
Серед підозрюваних: заступник директора та начальник відділу припортового заводу, власник компанії-нерезидента-учасниці корупційної схеми, довірена особа народного депутата (ч. 5 ст. 27 ч.2. ст.28 ч. 2 ст. 364 КК України), а також організатор цієї схеми – народний депутат (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України). (посади вказані на момент вчинення злочину).
Досудове розслідування триває.