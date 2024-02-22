Организация американских государств приняла декларацию о войне в Украине

25 государств-членов из Организации американских государств приняли Декларацию, посвященную второй годовщине полномасштабного вторжения России. Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова, передает УНН.

Детали

Маркарова поблагодарила страны-участницы за поддержку этой декларации.

Отдельная благодарность нашим друзьям из Антигуа и Барбуды и Аргентины за их лидерскую роль в продвижении Декларации написала Маркарова.

Она подчеркнула, что Украина и страны Америки географически далеки, но разговаривают на одном языке: языке демократии, свободы, прав человека и уважения к международному праву.

Президент Зеленский также поблагодарил за принятие документа.

Документ осуждает российскую агрессию и призывает Кремль немедленно ее прекратить. Я особенно ценю внимание к судьбе украинских детей, похищенных Россией написал Зеленский.

Он поблагодарил Антигуа и Барбуду за лидерство в продвижении декларации, а также Аргентину, которая председательствует в Постоянном совете ОАГ, за ее непоколебимую поддержку.

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Справка

Организация американских государств - международная организация на американском континенте. ОАГ была основана в 1948 году для выполнения преимущественно коммерческих функций. Целью деятельности ОАГ было провозглашено, в частности, мир и процветание стран западного полушария. Собственно под нынешним названием Организация Американских Государств была создана на основе Панамериканского союза весной 1948 года.