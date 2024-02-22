Організація американських держав ухвалила декларацію про війну в Україні
Київ • УНН
ОАД прийняла декларацію до другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну, в якій посол України подякував таким країнам, як Антигуа і Барбуда та Аргентина, за їхню підтримку.
25 держав-членів з Організації американських держав прийняли Декларацію, присвячену другій річниці повномасштабного вторгнення росії. Про це повідомила посол України у США Оксана Маркарова, передає УНН.
Деталі
Маркарова подякувала країнам-учасницям за підтримку цієї декларці.
Окрема подяка нашим друзям з Антигуа і Барбуди та Аргентини за їхню лідерську роль у просуванні Декларації
Вона наголосила, що Україна та країни Америки географічно далекі, але розмовляють однією мовою: мовою демократії, свободи, прав людини та поваги до міжнародного права.
Президент Зеленський також подякував за ухвалення документа.
Документ засуджує російську агресію та закликає Кремль негайно її припинити. Я особливо ціную увагу до долі українських дітей, викрадених Росією
Він подякував Антигуа і Барбуді за лідерство у просуванні декларації, а також Аргентині, яка головує в Постійній раді ОАД, за її непохитну підтримку.
Сенат США перегляне законопроєкт про допомогу Україні – Маркарова08.02.24, 06:51 • 99644 перегляди
Довідка
Організація американських держав — міжнародна організація на американському континенті. ОАД була заснована в 1948 році для виконання переважно комерційних функцій. Метою діяльності ОАД було проголошено, зокрема, мир і процвітання країн західної півкулі. Власне під теперішньою назвою Організація Американських Держав була створена на основі Панамериканського союзу навесні 1948 року.