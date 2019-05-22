Организаторы Евровидения-2019 посмотрели результаты: часть стран изменила итоговую позицию

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КИЕВ. 22 мая. УНН. Организаторы конкурса “Евровидение-2019” пересмотрели итоги распределения баллов, полученных участниками. Как говорится в среду в заявлении Европейского вещательного союза (ЕВС), опубликованном на официальном сайте конкурса, такое решение принято из-за ошибки в ходе начисления баллов, передает УНН.

“ЕВС может подтвердить, что в результате стандартной практики пересмотра (баллов) мы обнаружили, что из-за человеческой ошибки был использован некорректный средний результат. В знак уважения к артистам и членам ЕВС мы хотели бы скорректировать финальные результаты в соответствии с правилами”, — сказано в публикации.

Победитель “Евровидения” определяется суммой баллов от профессионального жюри и телезрителей стран — участниц смотра. В финале конкурса, состоявшемся 18 мая в Тель-Авиве, белорусское жюри было дисквалифицировано из-за разглашения оценок. В качестве оценок от Белоруссии были приняты средние баллы конкурсантам, приведенные ЕВС. Начисление именно этих очков решили пересмотреть организаторы.

В соответствии с обновленными итогами, приведенными на сайте ЕВС, Лазарев с композицией Scream (“Крик”) занимает третье место с 370 баллами (ранее у него было 369 очков). В итоговой таблице есть и ряд других изменений. Швеция (334 балла) переместилась с шестого на пятое место, обогнав Норвегию (331 балл). Северная Македония (305 баллов) оказалась на седьмом месте, подвинув на восьмую строчку Азербайджан (302 балла). Белоруссия (31 балл) благодаря пересчету поднялась на 24 место, Германия (24 балла) теперь позади нее.

Выиграл конкурс представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с песней Arcade. Теперь его результат — 498 баллов (ранее он был первым с 492 баллами). Второе место занял участник из Италии Mahmood с 472 баллами (ранее — 465).

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