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Організатори Євробачення-2019 переглянули результати: частина країн змінила підсумкову позицію

Київ • УНН

 • 12905 перегляди

КИЇВ. 22 травня. УНН. Організатори конкурсу “Євробачення-2019” переглянули підсумки розподілу балів, отриманих учасниками. Як говориться в середу в заяві Європейської мовної спілки (ЄМС), опублікованій на офіційному сайті конкурсу, таке рішення прийнято через помилку в ході нарахування балів, передає УНН.

“ЕВС може підтвердити, що в результаті стандартної практики перегляду (балів) ми виявили, що через людську помилку був використаний некоректний середній результат. В знак поваги до артистів і членів ЕВС ми хотіли б скорегувати фінальні результати відповідно до правил”, — сказано в публікації.

Переможець “Євробачення” визначається сумою балів від професійного журі та телеглядачів країн — учасниць огляду. У фіналі конкурсу, що відбувся 18 травня в Тель-Авіві, білоруське журі було дискваліфіковане через розголошення оцінок. В якості оцінок від Білорусі були прийняті середні бали конкурсантам, наведені ЄМС. Нарахування саме цих очок вирішили переглянути організатори.

Відповідно до оновлених підсумками, наведеними на сайті ЄМС, Лазарєв з композицією Scream (“Крик”) займає третє місце з 370 балами (раніше у нього було 369 очок). У підсумковій таблиці є і ряд інших змін. Швеція (334 бали) перемістилася з шостого на п’яте місце, обігнавши Норвегію (331 бал). Північна Македонія (305 балів) виявилася на сьомому місці, посунувши на восьму сходинку Азербайджан (302 бали). Білорусь (31 бал) завдяки перерахунку піднялася на 24 місце, Німеччина (24 бали) тепер позаду неї.

Виграв конкурс представник Нідерландів Дункан Лоуренс з піснею Arcade. Тепер його результат — 498 балів (раніше він був першим з 492 балами). Друге місце зайняв учасник з Італії Mahmood з 472 балами (раніше — 465).

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