Появились объявили правила голосования в 2 полуфинале национального отбора Евровидения
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Организаторы национального отбора на песенный конкурс Евровидение опубликовали правила голосования во втором полуфинале соревнования. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Eurovision.ua.
Как и ранее, решение будет приниматься по сумме оценок судейской коллегии и зрителей. Если несколько артистов в результате наберут одинаковое количество баллов, преимущество получит тот, за кого больше голосов отдали зрители.
Чтобы проголосовать за любимого артиста зрителям надо отправить SMS с его порядковым номером на номер 7766. Кроме того, бесплатно проголосовать можно с помощью мобильного приложения "Телепортал". За одного участника будет засчитываться только одно SMS-сообщение с одного телефонного номера или один голос в приложении.
Участники будут выступать в следующем порядке:
1 Ivan NAVI
2 ANNA MARIA
3 KAZKA
4 КiRA MAZUR
5 LAUD
6 KHAYAT
7 Braii
8 Freedom jazz
Порядковый номер является кодом для голосования, старт которому ведущий даст после того, как выступят все участники.
Сегодня, 16 февраля, проходит второй полуфинал национального отбора международного песенного конкурса. Трансляция началась в 19:00. Ее можно посмотреть здесь.
Только трое из них попадут в финал нацотбора, который состоится 23 февраля, чтобы побороться за право представлять Украину на международном песенном конкурсе в Тель-Авиве.
Кроме выступлений украинских конкурсантов, в прямом эфире национального отбора также споет чешский альт-поп-группа Lake Malawi с песней Friend Of A Friend. Коллектив уже победил в нацотборе своей страны, и именно он в этом году будет представлять Чехию на "Евровидении-2019".
Как сообщал УНН, 9 февраля состоялся первый полуфинал Национального отбора на Евровидение-2019. По итогам голосования победителями стали Maruv, Brunettes Shoot Blondes и YUKO.
Евровидение состоится в этом году в Тель-Авиве (Израиль) 14, 16 и 18 мая.