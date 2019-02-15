Нацотбор на Евровидение-2019: кто споет во втором полуфинале
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Стало известно, кто примет участие во втором полуфинале нацотбора "Евровидения-2019". Об этом сообщает УНН со ссылкой на информацию с сайта нацотбора.
В субботу, 16 февраля, состоится второй полуфинал национального отбора международного песенного конкурса. Трансляция начнется на ряде украинских телеканалов в 19:00.
На сцене выступят восемь исполнителей: в этот раз будут соревноваться KAZKA, KiRA MAZUR, Ivan NAVI, ANNA MARIA, LAUD, KHAYAT, Braii и Freedom jazz. Только трое из них попадут в финал нацотбора, который состоится 23 февраля, чтобы побороться за право представлять Украину на международном песенном конкурсе в Тель-Авиве.
Кроме выступлений украинских конкурсантов, в прямом эфире национального отбора также споёт чешская альт-поп-группа Lake Malawi с песней Friend Of A Friend. Коллектив уже победил в нацотборе своей страны и именно он в этом году будет представлять Чехию на "Евровидении-2019".
Как сообщал УНН, что 9 февраля, состоялся первый полуфинал Национального отбора на Евровидение-2019. По итогам голосования победителями стали Maruv, Brunettes Shoot Blondes и YUKO.
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На "Евровидении" Украина выступит в первом полуфинале.