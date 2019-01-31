На "Євробаченні-2019" Україна виступить у першому півфіналі

Перший півфінал відбудеться 14 травня 2019 року, у ньому, за результатами жеребкування, виступить представник від України.

Також свою конкурсну пісню заспівають представники Словенії, Сербії, Фінляндії, Естонії, Білорусі, Португалії, Чехії, Сан-Марино, Чорногорії, Ісландії, Грузії, Австралії, Бельгії, Кіпра, Польщі, Угорщини та Греції.

Другий півфінал Євробачення-2019 відбудеться 16 травня. У цей день виступатимуть такі країни: Швейцарія, Албанія, Швеція, Ірландія, Австрія, Молдова, Вірменія, Данія, Румунія, Латвія, Азербайджан, Хорватія, Македонія, Норвегія, Росія, Нідерланди, Литва та Мальта.

Прямі ефіри Національного відбору-2019 пройдуть 9, 16 (півфінали) та 23 лютого (фінал). Музичний продюсер Національного відбору-2019 – Руслан Квінта. Ведучий прямих ефірів – Сергій Притула.

Як повідомляв УНН, стали відомі імена 16 півфіналістів нацвідбору на Євробачення-2019.

Гаслом "Євробачення-2019" в Ізраїлі стане фраза "Наважся мріяти" (Dare to Dream).

Українського представника на конкурс "Євробачення-2019", який наступного року відбудеться в Тель-Авіві, обиратимуть з 9 по 23 лютого.

Нагадаємо, ізраїльська провідна мовна компанія KAN представила логотип конкурсу.