Стали відомі дати відбору українського представника на "Євробачення-2019"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Українського представника на конкурс "Євробачення-2019", який наступного року відбудеться в Тель-Авіві (Ізраїль), обиратимуть з 9 по 23 лютого. Про це йдеться в повідомленні на офіційній сторінці "Євробачення" в Україні в Instagram, передає УНН.
"Робота над Національним відбором-2019 вже розпочалася. Музичним продюсером Національного відбору залишається Руслан Квінта. Ведучий прямих ефірів – Сергій Притула. Суддівський склад буде оголошено найближчим часом. Прямі ефіри Національного відбору-2019 пройдуть 9, 16 і 23 лютого одночасно на телеканалах СТБ і UA: ПЕРШИЙ", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, 64-й конкурс "Євробачення" відбудеться 14, 16 і 18 травня в Тель-Авіві.
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Як повідомляв УНН, Національна суспільна телерадіокомпанія презентувала офіційне відео представниці України на дитячому "Євробаченні" Даріни Красновецької на пісню "Say Love".