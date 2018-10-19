Стали відомі дати відбору українського представника на "Євробачення-2019"

КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Українського представника на конкурс "Євробачення-2019", який наступного року відбудеться в Тель-Авіві (Ізраїль), обиратимуть з 9 по 23 лютого. Про це йдеться в повідомленні на офіційній сторінці "Євробачення" в Україні в Instagram, передає УНН.