Дитяче Євробачення-2018: з'явився офіційний кліп представниці України

“Для відео мені зробили гарну зачіску і пошили яскравий костюм, а ще придумали надзвичайно крутий рупор, який спеціально пофарбували у червоний колір! Рупор підкреслює ідею пісні, він допомагає мені закликати людей з усього світу відмовитися від війни і об’єднатися заради великого та світлого почуття любові. Я дуже сподіваюся, що людям сподобається моє відео”, — розповіла Д.Красновецька.

Прем’єра відеокліпу відбулася у понеділок 8 жовтня.

Нагадаємо, цього року на дитячому Євробаченні-2018 Україну представлятиме 11-річна вінничанка Даріна Красновецька.

Дівчина професійно займається вокалом уже понад п’ять років. У 2016 році Даріна Красновецька брала участь у вокальному талант-шоу “Голос. Діти”, і вже два роки поспіль бере участь у дитячому фестивалі “Чорноморські ігри”, де в 2017 році здобула перемогу у номінації “Дівчата (молодша група)”, а в 2018-му — перемогла у категорії “Дівчата (середня група)”.

Дитяче Євробачення відбудеться 25 листопада 2018 року в Мінську (Білорусь).