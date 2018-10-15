Болгарія не буде брати участі у "Євробаченні-2019"
Київ • УНН
КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Болгарська телекомпанія підтвердила, що Болгарія не буде брати участь у пісенному конкурсі "Євробачення-2019" у Тель-Авіві. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт конкурсу.
"Болгарська телекомпанія BNT вирішила вийти з "Євробачення" за фінансових причин, оскільки витрати на проект значно перевищують фінансові можливості BNT", - сказано у повідомлені.
Це вже третій раз, коли Болгарія виходить з "Євробачення". Вона не приймала участі у 2014, 2015 та 2016 роках.
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Як повідомляв УНН, Національна суспільна телерадіокомпанія презентувала офіційне відео представниці України на дитячому "Євробаченні" Даріни Красновецької на пісню "Say Love".