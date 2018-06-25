Ізраїль попередньо визначився з містом для Євробачення-2019 - ЗМІ

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Київ • УНН

 • 18097 перегляди

КИЇВ. 25 червня. УНН. Міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2019", швидше за все, відбудеться в Тель-Авіві, а не в Єрусалимі. Про це повідомляє Arutz Sheva, передає УНН.

За словами представника міністерства фінансів Ізраїлю, один з павільйонів міського Центру ярмарків в Тель-Авіві - це єдиний майданчик, який відповідаэ стандартам Євробачення.

Зараз компанія-мовник "Кан" веде переговори з приводу фінансування заходу. Імовірно, на Євробачення Ізраїль витратить від 16,6 млн до 22,1 млн доларів. Однак до остаточного рішення щодо місця проведення Євробачення маэ пройти конкурс міст-претендентів всередині країни, в якому може взяти участь і Єрусалим.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що проведення конкурсу "Євробачення-2019" можуть перенести з Ізраїлю в Австрію через зайву "політизацію конкурсу".

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