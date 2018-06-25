Израиль предварительно определился с городом для Евровидения-2019 - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. Международный песенный конкурс "Евровидение-2019", скорее всего, состоится в Тель-Авиве, а не в Иерусалиме. Об этом сообщает Arutz Sheva, передает УНН.
По словам представителя министерства финансов Израиля, один из павильонов городского Центра ярмарок в Тель-Авиве — это единственная соответствующая стандартам Евровидения площадка.
Сейчас вещательная компания “Кан” ведет переговоры по поводу финансирования мероприятия. Предположительно, на Евровидение Израиль потратит от 16,6 млн до 22,1 млн долларов. Однако до окончательного решения по поводу места проведения Евровидения должен пройти конкурс городов-претендентов внутри страны, в котором может принять участие и Иерусалим.
Напомним, ранее СМИ сообщали, что проведение конкурса “Евровидение-2019” могут перенести из Израиля в Австрию из-за излишней “политизации конкурса”.