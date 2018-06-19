СМИ: "Евровидение-2019" могут перенести из Израиля

Согласно сообщению, среди продюсеров "Евровидения" ведутся разговоры о переносе полуфиналов и финала 2019 года из Израиля в Австрию. Официально Европейский вещательный союз не делал никаких заявлений.



Организатор трансляций "Евровидения" Арале Голдфингер заявлял, что слышал слухи о том, что Европейский вещательный союз (EBU) рассматривает передачу прав на проведение конкурса в страну, которая заняла третье место на Евровидении-2018, Австрию. Голдфингер добавил, что причина в том, что Автстрия продемонстрировала хорошее шоу в 2015 году во время своего пребывания, а также опрометчивые заявления политических лиц в Израиле.



Напомним, песня украинского исполнителя Melovin'а Under the Ladder попала в топ-5 самых популярных песен "Евровидения-2018".



