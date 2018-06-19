ЗМІ: "Євробачення-2019" можуть перенести з Ізраїлю

Згідно з повідомленням, серед продюсерів "Євробачення" ведуться розмови про перенесення півфіналів і фіналу 2019 року через Ізраїлю в Австрію. Офіційно Європейський мовний союз не робив ніяких заяв.



Організатор трансляцій "Євробачення" Аралі Голдфінгер заявляв, що чув чутки про те, що Європейський мовний союз (EBU) розглядає передачу прав на проведення конкурсу в країну, яка посіла третє місце на Євробаченні-2018, Австрію. Голдфінгер додав, що причина в тому, що Автстрія продемонструвала гарне шоу в 2015 році під час свого перебування, а також необачні заяви політичних осіб в Ізраїлі.



Нагадаємо, пісня українського виконавця Melovin'а Under the Ladder потрапила в топ-5 найпопулярніших пісень "Євробачення-2018".



