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ЗМІ: "Євробачення-2019" можуть перенести з Ізраїлю

ЗМІ: "Євробачення-2019" можуть перенести з Ізраїлю

Київ • УНН

 • 38229 перегляди

КИЇВ. 19 червня. УНН. Проведення конкурсу "Євробачення-2019" можуть перенести з Ізраїлю в Австрію через зайву "політизації конкурсу". Про це повідомляє ESCToday, передає УНН.

Згідно з повідомленням, серед продюсерів "Євробачення" ведуться розмови про перенесення півфіналів і фіналу 2019 року через Ізраїлю в Австрію. Офіційно Європейський мовний союз не робив ніяких заяв.

Організатор трансляцій "Євробачення" Аралі Голдфінгер заявляв, що чув чутки про те, що Європейський мовний союз (EBU) розглядає передачу прав на проведення конкурсу в країну, яка посіла третє місце на Євробаченні-2018, Австрію. Голдфінгер додав, що причина в тому, що Автстрія продемонструвала гарне шоу в 2015 році під час свого перебування, а також необачні заяви політичних осіб в Ізраїлі.

Нагадаємо, пісня українського виконавця Melovin'а Under the Ladder потрапила в топ-5 найпопулярніших пісень "Євробачення-2018".

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