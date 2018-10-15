Болгария не будет участвовать в "Евровидении-2019"

"Болгарская телекомпания BNT решила выйти из "Евровидения" по финансовым причинам, поскольку расходы на проект значительно превышают финансовые возможности BNT", - говорится в сообщении.



Это уже третий раз, когда Болгария выходит из "Евровидения". Она не принимала участия в 2014, 2015 и 2016 годах.



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Как сообщал УНН, Национальная общественная телерадиокомпания представила официальное видео представительницы Украины на детском "Евровидении" Дарины Красновецькой на песню "Say Love".