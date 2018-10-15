Болгария не будет участвовать в "Евровидении-2019"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 октября. УНН. Болгарская телекомпания подтвердила, что Болгария не будет принимать участие в песенном конкурсе "Евровидение-2019" в Тель-Авиве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт конкурса.
"Болгарская телекомпания BNT решила выйти из "Евровидения" по финансовым причинам, поскольку расходы на проект значительно превышают финансовые возможности BNT", - говорится в сообщении.
Это уже третий раз, когда Болгария выходит из "Евровидения". Она не принимала участия в 2014, 2015 и 2016 годах.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Израиль предварительно определился с городом для "Евровидения-2019" - СМИ
Как сообщал УНН, Национальная общественная телерадиокомпания представила официальное видео представительницы Украины на детском "Евровидении" Дарины Красновецькой на песню "Say Love".