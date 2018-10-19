Стали известны даты отбора украинского представителя на "Евровидение-2019"

"Работа над Национальным отбором-2019 уже началась. Музыкальным продюсером Национального отбора остается Руслан Квинта. Ведущий прямых эфиров - Сергей Притула. Судейский состав будет объявлен в ближайшее время. Прямые эфиры Национального отбора-2019 пройдут 9, 16 и 23 февраля одновременно на телеканалах СТБ и UA: ПЕРВЫЙ", - говорится в сообщении.



Как сообщал УНН, 64-й конкурс "Евровидение" состоится 14, 16 и 18 мая в Тель-Авиве.

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Как сообщал УНН, Национальная общественная телерадиокомпания представила официальное видео представительницы Украины на детском "Евровидении" Дарины Красновецькой на песню "Say Love".