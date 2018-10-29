У Ізраїлі оприлюднили гасло "Євробачення-2019"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Гаслом "Євробачення-2019" в Ізраїлі стане фраза: "Наважся мріяти" (Dare to Dream). Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний сайт Євробачення.
"Це наша основна лінія. Мова йде про включення. Мова йде про різноманітність. Йдеться про єдність. Наважся мріяти", - заявив Джон Ола Сенд під час оголошення в Тель-Авіві.
Як повідомляв УНН, українського представника на конкурс "Євробачення-2019", який наступного року відбудеться в Тель-Авіві (Ізраїль), обиратимуть з 9 по 23 лютого.
64-й конкурс "Євробачення" відбудеться 14, 16 і 18 травня в Тель-Авіві.
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