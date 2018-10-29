В Израиле обнародовали лозунг "Евровидения-2019"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Лозунгом "Евровидение-2019" в Израиле станет фраза: "Рискни мечтать" (Dare to Dream). Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт Евровидения.
"Это наша основная линия. Речь идет о включении. Речь идет о разнообразии. Речь идет о единстве. Рискни мечтать", - заявил Джон Ола Сэнд во время объявления в Тель-Авиве.
Как сообщал УНН, украинского представителя на конкурс "Евровидение-2019 ", который в следующем году состоится в Тель-Авиве (Израиль), будут выбирать с 9 по 23 февраля.
64-й конкурс "Евровидение" состоится 14, 16 и 18 мая в Тель-Авиве.
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