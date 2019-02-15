Нацвідбір на Євробачення-2019: хто заспіває у другому півфіналі
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Стало відомо, хто візьме участь у другому півфіналі нацвідбору "Євробачення-2019". Про це повідомляє УНН з посиланням на інформацію з сайту нацвідбору.
Цієї суботи, 16 лютого, відбудеться другий півфінал нацвідбору міжнародного пісенного конкурсу. Трансляція розпочнеться на низці українських телеканалів о 19:00.
На сцені виступлять вісім виконавців: цього разу змагатимуться KAZKA, KiRA MAZUR, Ivan NAVI, ANNA MARIA, LAUD, KHAYAT, Braii та Freedom jazz. Лише троє з них потраплять до фіналу нацвідбору, який відбудеться 23 лютого, щоб поборотися за право представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі в Тель-Авіві.
Окрім виступів українських конкурсантів, у прямому ефірі нацвідбору також заспіває чеський альт-поп-гурт Lake Malawi з піснею Friend Of A Friend. Колектив уже переміг у нацвідборі своєї країни, і саме він цього року представлятиме Чехію на "Євробаченні-2019".
Як повідомляв УНН, що 9 лютого, відбувся перший півфінал Національного відбору на Євробачення-2019. За підсумками голосування переможцями стали Maruv, Brunettes Shoot Blondes і YUKO.
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На "Євробаченні" Україна виступить у першому півфіналі.