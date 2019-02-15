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Нацвідбір на Євробачення-2019: хто заспіває у другому півфіналі

Нацвідбір на Євробачення-2019: хто заспіває у другому півфіналі

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 лютого. УНН. Стало відомо, хто візьме участь у другому півфіналі нацвідбору "Євробачення-2019". Про це повідомляє УНН з посиланням на інформацію з сайту нацвідбору.

Цієї суботи, 16 лютого, відбудеться другий півфінал нацвідбору міжнародного пісенного конкурсу. Трансляція розпочнеться на низці українських телеканалів о 19:00.

На сцені виступлять вісім виконавців: цього разу змагатимуться KAZKA, KiRA MAZUR, Ivan NAVI, ANNA MARIA, LAUD, KHAYAT, Braii та Freedom jazz. Лише троє з них потраплять до фіналу нацвідбору, який відбудеться 23 лютого, щоб поборотися за право представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі в Тель-Авіві.

Окрім виступів українських конкурсантів, у прямому ефірі нацвідбору також заспіває чеський альт-поп-гурт Lake Malawi з піснею Friend Of A Friend. Колектив уже переміг у нацвідборі своєї країни, і саме він цього року представлятиме Чехію на "Євробаченні-2019".

Як повідомляв УНН, що 9 лютого, відбувся перший півфінал Національного відбору на Євробачення-2019. За підсумками голосування переможцями стали Maruv, Brunettes Shoot Blondes і YUKO.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Нацвідбір на Євробачення-2019: як виступили перші фіналісти

На "Євробаченні" Україна виступить у першому півфіналі.

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