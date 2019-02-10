Нацвідбір на Євробачення-2019: як виступили перші фіналісти

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КИЇВ. 10 лютого. УНН. У суботу, 9 лютого, відбувся перший півфінал Національного відбору на Євробачення-2019. За підсумками голосування переможцями стали Maruv, Brunettes Shoot Blondes і YUKO. Виступи трійки лідерів вже доступні для перегляду на відеохостингу Youtube, передає УНН.

Так, за результатами голосування у Maruv було 6 голосів від суддів і 8 від глядачів.

Brunettes Shoot Blondes отримали по 7 голосів.

YUKO - 8 голосів від суддів і 5 глядацьких.

Всього в прямому ефірі свої пісні представили 8 учасників першого півфіналу: The Hypnotunez, LETAY, VERA KEKELIA, "ЦеШо", YUKO, Maruv, Brunettes Shoot Blondes і BAHROMA.

Другий півфінал Національного відбору відбудеться в наступну суботу, 16 лютого, фінал пройде 23 лютого.

Як повідомляв УНН, в кінці січня в Тель-Авіві пройшло жеребкування по порядку виступів конкурсантів Євробачення-2019. За результатами Україна виступить в першому півфіналі.

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