Нацвідбір на Євробачення-2019: як виступили перші фіналісти
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. У суботу, 9 лютого, відбувся перший півфінал Національного відбору на Євробачення-2019. За підсумками голосування переможцями стали Maruv, Brunettes Shoot Blondes і YUKO. Виступи трійки лідерів вже доступні для перегляду на відеохостингу Youtube, передає УНН.
Так, за результатами голосування у Maruv було 6 голосів від суддів і 8 від глядачів.
Brunettes Shoot Blondes отримали по 7 голосів.
YUKO - 8 голосів від суддів і 5 глядацьких.
Всього в прямому ефірі свої пісні представили 8 учасників першого півфіналу: The Hypnotunez, LETAY, VERA KEKELIA, "ЦеШо", YUKO, Maruv, Brunettes Shoot Blondes і BAHROMA.
Другий півфінал Національного відбору відбудеться в наступну суботу, 16 лютого, фінал пройде 23 лютого.
Як повідомляв УНН, в кінці січня в Тель-Авіві пройшло жеребкування по порядку виступів конкурсантів Євробачення-2019. За результатами Україна виступить в першому півфіналі.