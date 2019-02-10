Нацотбор на Евровидение-2019: как выступили первые финалисты
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. В субботу, 9 февраля, состоялся первый полуфинал Национального отбора на Евровидение-2019. По итогам голосования победителями стали Maruv, Brunettes Shoot Blondes и YUKO. Выступления тройки лидеров уже доступны для просмотра на видеохостинге Youtube, передает УНН.
Так, за результатами голосования у Maruv было 6 голосов от судей и 8 от зрителей.
Brunettes Shoot Blondes получили по 7 голосов.
YUKO – 8 голосов от судей и 5 зрительских.
Всего в прямом эфире свои песни представили 8 участников первого полуфинала: The Hypnotunez, LETAY, VERA KEKELIA, "ЦеШо", YUKO, Maruv, Brunettes Shoot Blondes и BAHROMA.
Второй полуфинал Национального отбора состоится в следующую субботу, 16 февраля, финал пройдет 23 февраля.
Как сообщал УНН, в конце января в Тель-Авиве прошла жеребьевка по порядку выступлений конкурсантов Евровидения-2019. По результатам Украина выступит в первом полуфинале.