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З'явились оголосили правила голосування у 2 півфіналі нацвідбору Євробачення

З'явились оголосили правила голосування у 2 півфіналі нацвідбору Євробачення

Київ • УНН

 • 9057 перегляди

КИЇВ. 16 лютого. УНН. Організатори національного відбору на пісенний конкурс Євробачення опублікували правила голосування у другому півфіналі змагання. Про це повідомляє УНН з посиланням на Eurovision.ua.

Як і раніше, рішення прийматиметься за сумою оцінок суддівської колегії та глядачів. Якщо кілька артистів в результаті наберуть однакову кількість балів, перевагу отримає той, за кого більше голосів віддали глядачі.

Щоб проголосувати за улюбленого артиста глядачам треба відправити SMS з його порядковим номером на номер 7766. Крім того, безкоштовно проголосувати можна за допомогою мобільного додатку "Телепортал". За одного учасника буде зараховуватися тільки одне SMS-повідомлення з одного телефонного номера або один голос у додатку.

Учасники виступатимуть у такому порядку:

1 Ivan NAVI

2 ANNA MARIA

3 KAZKA

4 КiRA MAZUR

5 LAUD

6 KHAYAT

7 Braii

8 Freedom jazz

Порядковий номер є кодом для голосування, старт якому ведучий дасть після того, як виступлять усі учасники.

Сьогодні, 16 лютого, відбувається другий півфінал нацвідбору міжнародного пісенного конкурсу. Трансляція розпочалася о 19:00. Її можна подивитися тут.

Лише троє з них потраплять до фіналу нацвідбору, який відбудеться 23 лютого, щоб поборотися за право представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі в Тель-Авіві.

Окрім виступів українських конкурсантів, у прямому ефірі нацвідбору також заспіває чеський альт-поп-гурт Lake Malawi з піснею Friend Of A Friend. Колектив уже переміг у нацвідборі своєї країни, і саме він цього року представлятиме Чехію на "Євробаченні-2019".

Як повідомляв УНН, 9 лютого відбувся перший півфінал Національного відбору на Євробачення-2019. За підсумками голосування переможцями стали Maruv, Brunettes Shoot Blondes і YUKO.

Євробачення відбудеться цьогоріч в Тель-Авіві (Ізраїль) 14, 16 і 18 травня.

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