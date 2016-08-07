Организаторам покушения на И.Плотницкого грозит пожизненное заключение - "ЛНР"

"Санкция статьи 337 УК "ЛНР" предусматривает наказание в виде лишения свободы от 12 до 20 лет с конфискацией имущества или пожизненное лишение свободы...", - заявил А.Александров.

Он сообщил, что по факту покушения на И.Плотницкого возбуждено "уголовное дело" по статье 337 УК "ЛНР" по факту посягательства на жизнь государственного деятеля и покушение на жизнь двух и более лиц.

Кроме того, по словам А.Александрова, в настоящее время по уголовному делу выдвинуто и отрабатываются несколько версий преступления.

"Состояние главы "ЛНР" удовлетворительное, его жизни и здоровью, а также лиц, пострадавших в результате преступных действий, ничего не угрожает", - подчеркнул он.

Напомним, автомобиль главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого взорвали в Луганске. В результате инцидента пострадали два человека.