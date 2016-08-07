Организаторам покушения на И.Плотницкого грозит пожизненное заключение - "ЛНР"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Тем, кто покушался на главаря "Луганской народной республики", грозит пожизненное заключение. Об этом заявил на брифинге заместитель начальника Следственного управления так называемой генпрокуратуры "ЛНР" Александр Александров, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
"Санкция статьи 337 УК "ЛНР" предусматривает наказание в виде лишения свободы от 12 до 20 лет с конфискацией имущества или пожизненное лишение свободы...", - заявил А.Александров.
Он сообщил, что по факту покушения на И.Плотницкого возбуждено "уголовное дело" по статье 337 УК "ЛНР" по факту посягательства на жизнь государственного деятеля и покушение на жизнь двух и более лиц.
Кроме того, по словам А.Александрова, в настоящее время по уголовному делу выдвинуто и отрабатываются несколько версий преступления.
"Состояние главы "ЛНР" удовлетворительное, его жизни и здоровью, а также лиц, пострадавших в результате преступных действий, ничего не угрожает", - подчеркнул он.
Напомним, автомобиль главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого взорвали в Луганске. В результате инцидента пострадали два человека.