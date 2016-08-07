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Організаторам замаху на І.Плотницького загрожує довічне ув'язнення - "ЛНР"

Організаторам замаху на І.Плотницького загрожує довічне ув'язнення - "ЛНР"

Київ • УНН

 • 8865 перегляди

КИЇВ. 7 серпня. УНН. Тим, хто вчинив замах на ватажка "Луганської народної республіки", загрожує довічне ув'язнення. Про це заявив на брифінгу заступник начальника Слідчого управління так званої генпрокуратури "ЛНР" Олександр Александров, передає УНН із посиланням на РІА "Новости".

"Санкція статті 337 КК "ЛНР" передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 12 до 20 років з конфіскацією майна або довічне позбавлення волі...", - заявив О.Александров.

Він повідомив, що за фактом замаху на І.Плотницького порушено "кримінальну справу" за статтею 337 КК "ЛНР" за фактом посягання на життя державного діяча і замах на життя двох і більше осіб.

Крім того, за словами О.Александрова, в даний час у кримінальній справі висунуто і відпрацьовуються кілька версій злочину.

"Стан глави "ЛНР" задовільний, його життю і здоров'ю, а також осіб, які постраждали в результаті злочинних дій, нічого не загрожує", - наголосив він.

Нагадаємо, автомобіль ватажка “ЛНР” Ігоря Плотницького підірвали у Луганську. У результаті інциденту постраждали двоє людей.

Українські Національні Новини

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