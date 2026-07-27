Организатор выставки оружия под Киевом заявил о сотрудничестве со следствием и просит домашний арест
Киев • УНН
Василий Гончарук, организатор мероприятия, где 24 июля российская ракета убила 11 человек, заявил о сотрудничестве со следствием. Прокуратура требует содержания его под стражей без залога.
В суде организатор мероприятия, во время которого 24 июля российская ракета ударила по выставке оружия в Киевской области, Василий Гончарук заявил, что передал следователям все необходимые материалы и готов и в дальнейшем сотрудничать со следствием. Тем временем прокуратура просит избрать ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога, об этом сообщает журналист УНН из зала судебного заседания.
Детали
Во время судебного заседания подозреваемый Василий Гончарук выразил соболезнования пострадавшим и семьям погибших и заявил, что готов максимально содействовать установлению всех обстоятельств трагедии.
"Прошу суд и следствие провести все необходимые следственные действия для выяснения обстоятельств трагедии, произошедшей 24 июля 2026 года во время ракетного обстрела. Я глубоко соболезную пострадавшим и их родственникам и готов полностью, максимально им помочь. Об этом просил и знакомых, и соответствующие службы сразу после трагедии, которая случилась. В свою очередь также получил несколько осколочных ранений в ногу и спину и, попав в больницу, я сразу сообщил о своем местонахождении компетентным органам еще до операции", – заявил подозреваемый.
Также, по словам Василия Гончарука, после операции он лично предоставил нужную информацию, доступ к телефонам и реестрам приглашенных участников мероприятия соответствующей службе.
"Я готов в дальнейшем сотрудничать со следствием для выяснения обстоятельств этой ужасной трагедии. Единственное прошу – дать возможность прийти в соответствующий физический и психологический状态 для активной работы со следствием. Я передал личные мобильные телефоны с паролями доступа, и следователи получили все рабочие ноутбуки и системные блоки со всей нужной информацией, которая будет полезна следствию", – подчеркнул Василий Гончарук.
Подозреваемый также попросил суд разрешить ему находиться под домашним арестом.
"Имея возможность содержаться в условиях домашнего ареста, обязуюсь не покидать место пребывания без разрешения следователей и быть в то время и в том месте, где необходимо для активного содействия следствию, к чему готов на сто процентов", – заявил подсудимый.
Дополнительно
25 июля правоохранители задержали главного организатора мероприятия, которое проходило во время ракетной атаки РФ, в результате которой погибло 11 человек. Ему объявили подозрение в служебной халатности, повлекшей гибель людей и другие тяжкие последствия. Следствие считает, что мероприятие было организовано без обязательных согласований с военным командованием и органами государственной власти.
Напомним
Российский баллистический удар по полигону в Киевской области во время выставки вооружения унес жизни 10 человек. Генпрокурор сообщил о расследовании возможной халатности при организации мероприятия.