Организатор выставки оружия под Киевом заявил о сотрудничестве со следствием и просит домашний арест

Фото: Андрей Ходьков, фотограф УНН

В суде организатор мероприятия, во время которого 24 июля российская ракета ударила по выставке оружия в Киевской области, Василий Гончарук заявил, что передал следователям все необходимые материалы и готов и в дальнейшем сотрудничать со следствием. Тем временем прокуратура просит избрать ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога, об этом сообщает журналист УНН из зала судебного заседания.

Детали

Во время судебного заседания подозреваемый Василий Гончарук выразил соболезнования пострадавшим и семьям погибших и заявил, что готов максимально содействовать установлению всех обстоятельств трагедии.

"Прошу суд и следствие провести все необходимые следственные действия для выяснения обстоятельств трагедии, произошедшей 24 июля 2026 года во время ракетного обстрела. Я глубоко соболезную пострадавшим и их родственникам и готов полностью, максимально им помочь. Об этом просил и знакомых, и соответствующие службы сразу после трагедии, которая случилась. В свою очередь также получил несколько осколочных ранений в ногу и спину и, попав в больницу, я сразу сообщил о своем местонахождении компетентным органам еще до операции", – заявил подозреваемый.

Также, по словам Василия Гончарука, после операции он лично предоставил нужную информацию, доступ к телефонам и реестрам приглашенных участников мероприятия соответствующей службе.

"Я готов в дальнейшем сотрудничать со следствием для выяснения обстоятельств этой ужасной трагедии. Единственное прошу – дать возможность прийти в соответствующий физический и психологический状态 для активной работы со следствием. Я передал личные мобильные телефоны с паролями доступа, и следователи получили все рабочие ноутбуки и системные блоки со всей нужной информацией, которая будет полезна следствию", – подчеркнул Василий Гончарук.

Подозреваемый также попросил суд разрешить ему находиться под домашним арестом.

"Имея возможность содержаться в условиях домашнего ареста, обязуюсь не покидать место пребывания без разрешения следователей и быть в то время и в том месте, где необходимо для активного содействия следствию, к чему готов на сто процентов", – заявил подсудимый.

Дополнительно

25 июля правоохранители задержали главного организатора мероприятия, которое проходило во время ракетной атаки РФ, в результате которой погибло 11 человек. Ему объявили подозрение в служебной халатности, повлекшей гибель людей и другие тяжкие последствия. Следствие считает, что мероприятие было организовано без обязательных согласований с военным командованием и органами государственной власти.

Напомним

Российский баллистический удар по полигону в Киевской области во время выставки вооружения унес жизни 10 человек. Генпрокурор сообщил о расследовании возможной халатности при организации мероприятия.