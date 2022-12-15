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Орбан настаивал на исключении из санкционного списка трех человек - EUObserver

Орбан настаивал на исключении из санкционного списка трех человек - EUObserver

Киев • УНН

 • 863051 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан настаивал на исключении трех человек из списка лиц, на которых распространяется запрет на въезд в ЕС и замораживание активов, сообщило 14 декабря издание EUObserver, пишет УНН.

Детали

"Дружественный россии премьер-министр Венгрии Виктор Орбан настаивает на том, чтобы исключить трех человек из списка лиц, которым запрещен въезд в ЕС и активы которых попадают под замораживание, прежде чем идти дальше", - пишет издание со ссылкой на дипломатические источники.

Министерство иностранных дел Венгрии, как указано, отказалось сообщить, кто и почему, но некоторые из его коллег из ЕС сочли то, что Орбан выбрал время в последнюю минуту, возмутительно.

«У столиц есть две или три возможности сказать «нет» относительно отдельных лиц (в предварительных переговорах о санкциях), поэтому эти возражения в последнюю минуту равносильны политической коррупции», - сказал дипломат ЕС.

Это «посылает путину сигнал о том, что даже если вы (приятель путина) находитесь в черном списке, мы все равно можем вас спасти», заявили они.

Тем временем Германия пытается договориться об исключениях из запрета на импорт российских удобрений во имя защиты глобальной продовольственной безопасности, сказал второй дипломат ЕС.

Он добавил, что несколько других государств ЕС также добиваются национальных отступлений от запрета на ведение бизнеса с российской горнодобывающей промышленностью.

Переговоры о санкциях, вероятно, затянутся в пятницу на полях саммита, предсказал он.

Напомним

Государства-члены Европейского Союза не смогли договориться о девятом пакете санкций против россии на переговорах поздно вечером в среду, в преддверии последнего в этом году саммита лидеров ЕС.

Президент Европейского совета Шарль Мишель указал, что не только Венгрия выражает обеспокоенность из-за девятого пакета санкций против рф.

Позже стало известно, что Польша задерживает принятие девятого пакета санкций против россии, утверждая, что он включает слишком много исключений и исключает некоторых олигархов из санкционного списка.

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