Орбан наполягав на виключенні із санкційного списку трьох осіб - EUObserver

ukru
У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
19:27 • 17019 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

18:26 • 50678 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 89881 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 140837 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 165749 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 341600 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 218402 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 193182 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 326667 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 458982 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2.2 м/с
91 %
747 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме наступні 2 години
Популярнi новини

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 76417 перегляди

Нідерланди направлять Україні 500 мільйонів євро на закупівлю безпілотників

31 березня, 13:53 • 31628 перегляди

Умєров задекларував понад 1,6 млн грн зарплати і оренду дружиною квартири у США

31 березня, 14:18 • 35349 перегляди

Британія підтримає довготривалий мир для України - спікер Палати громад

31 березня, 15:14 • 35856 перегляди

Хорватія готує 13-й пакет допомоги Україні

31 березня, 15:21 • 34688 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 341605 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 326669 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 544549 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 675533 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 695767 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Іван Федоров

Кейр Стармер

Марін Ле Пен

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 76417 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 113738 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 198794 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 224840 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 217854 перегляди
Актуальне

FGM-148 Javelin

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Безпілотний літальний апарат

Facebook

«Калібр» (сімейство ракет)

Орбан наполягав на виключенні із санкційного списку трьох осіб - EUObserver

Орбан наполягав на виключенні із санкційного списку трьох осіб - EUObserver

Київ • УНН

 • 863053 перегляди

КИЇВ. 15 грудня. УНН. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наполягав на виключенні трьох осіб зі списку осіб, на яких поширюється заборона на в'їзд до ЄС та заморожування активів, повідомило 14 грудня видання EUObserver, пише УНН.

Деталі

"Дружній росії прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наполягає на тому, щоб виключити трьох осіб зі списку осіб, яким заборонено в'їзд до ЄС та активи яких потрапляють під заморожування, перш ніж йти далі", - пише видання з посиланням на дипломатичні джерела.

Міністерство закордонних справ Угорщини, як вказано, відмовилося повідомити, хто і чому, але деякі з його колег з ЄС назвали те, що Орбан вибрав час в останню хвилину, обурливим.

«Столиці мають дві чи три можливості сказати «ні» щодо окремих осіб (у попередніх переговорах про санкції), тому ці заперечення в останню хвилину рівносильні політичній корупції», - сказав дипломат ЄС.

Це «посилає путіну сигнал про те, що навіть якщо ви (приятель путіна) перебуваєте у чорному списку, ми все одно можемо вас врятувати», заявили вони.

Тим часом Німеччина намагається домовитися про винятки із заборони імпорту російських добрив в ім'я захисту глобальної продовольчої безпеки, сказав другий дипломат ЄС.

Він додав, що кілька інших держав ЄС також домагаються національних відступів від заборони ведення бізнесу з російською гірничодобувною промисловістю.

Переговори про санкції, ймовірно, затягнуться у п'ятницю на полях саміту, передбачив він.

Нагадаємо

Держави-члени Європейського Союзу не змогли домовитися про дев'ятий пакет санкцій проти росії на переговорах пізно ввечері в середу, напередодні останнього цього року саміту лідерів ЄС.

Президент Європейської ради Шарль Мішель вказав, що не лише Угорщина висловлює стурбованість через дев'ятий пакет санкцій проти рф.

Пізніше стало відомо, що Польща затримує ухвалення дев'ятого пакету санкцій проти росії, стверджуючи, що він включає надто багато винятків і виключає деяких олігархів із списку санкцій.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаНовини Світу
Bitcoin
$82,400.10
Золото
$3,156.60
Tesla
$258.01
Brent
$74.69
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.67
Ethereum
$1,824.33