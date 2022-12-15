Орбан наполягав на виключенні із санкційного списку трьох осіб - EUObserver

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"Дружній росії прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наполягає на тому, щоб виключити трьох осіб зі списку осіб, яким заборонено в'їзд до ЄС та активи яких потрапляють під заморожування, перш ніж йти далі", - пише видання з посиланням на дипломатичні джерела.

Міністерство закордонних справ Угорщини, як вказано, відмовилося повідомити, хто і чому, але деякі з його колег з ЄС назвали те, що Орбан вибрав час в останню хвилину, обурливим.

«Столиці мають дві чи три можливості сказати «ні» щодо окремих осіб (у попередніх переговорах про санкції), тому ці заперечення в останню хвилину рівносильні політичній корупції», - сказав дипломат ЄС.

Це «посилає путіну сигнал про те, що навіть якщо ви (приятель путіна) перебуваєте у чорному списку, ми все одно можемо вас врятувати», заявили вони.

Тим часом Німеччина намагається домовитися про винятки із заборони імпорту російських добрив в ім'я захисту глобальної продовольчої безпеки, сказав другий дипломат ЄС.

Він додав, що кілька інших держав ЄС також домагаються національних відступів від заборони ведення бізнесу з російською гірничодобувною промисловістю.

Переговори про санкції, ймовірно, затягнуться у п'ятницю на полях саміту, передбачив він.

Нагадаємо

Держави-члени Європейського Союзу не змогли домовитися про дев'ятий пакет санкцій проти росії на переговорах пізно ввечері в середу, напередодні останнього цього року саміту лідерів ЄС.

Президент Європейської ради Шарль Мішель вказав, що не лише Угорщина висловлює стурбованість через дев'ятий пакет санкцій проти рф.

Пізніше стало відомо, що Польща затримує ухвалення дев'ятого пакету санкцій проти росії, стверджуючи, що він включає надто багато винятків і виключає деяких олігархів із списку санкцій.