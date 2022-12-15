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Польша задерживает девятый пакет санкций против рф из-за слишком большого количества исключений - Politico

Киев • УНН

 • 574958 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Польша задерживает принятие девятого пакета санкций против россии, утверждая, что он включает слишком много исключений и исключает некоторых олигархов из санкционного списка, пишет УНН со ссылкой на Politico.

Цитата

«К сожалению, некоторые страны предложили исключить из списка нескольких российских олигархов, в том числе Вячеслава Кантора», - заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, прибыв на саммит лидеров ЕС в Брюсселе.

«Мы категорически против этого, - добавил он. - Намекать на то, что Польша пойдет на ослабление санкций, не получится. Мы призываем все государства-члены, особенно Германию, Францию и Нидерланды, усилить и расширить санкции».

Детали

Отдельно Польша также блокирует пакет из нескольких документов, включая помощь Украине в размере 18 миллиардов евро; план расходов Венгрии после пандемии (в сочетании с замораживанием финансирования Венгрии в размере 6,3 евро из-за проблем с верховенством закона); и сделку о минимальном корпоративном налоге.

Поляки хотят, чтобы минимальный налог, известный как второй компонент, действовал параллельно с первым компонентом - перераспределением налоговых прав транснациональных корпораций в зависимости от того, где они получают прибыль, пишет издание.

Это является частью международной налоговой сделки, поддержанной более чем 130 странами, но их реализация идет разными путями.

Поляки хотят исключить из пакета второй компонент и разорвать политическую связь в пакете с помощью Украине, которую они поддерживают.

«Международные корпорации, конечно, должны платить налоги, но поддержка Украины - вопрос моральный и важный геополитический. Мы категорически против того, чтобы связывать это с шантажом», - сказал Моравецкий.

Новый крайний срок для принятия пакета, который блокирует Польша, — 15:00 по Брюсселю, сообщили два дипломата.

Напомним

Прибыв на саммит, президент Евросовета Шарль Мишель сказал, что настроен оптимистично, признавая, что много вопросов еще остаются нерешенными.

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