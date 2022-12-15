Польща затримує дев'ятий пакет санкцій проти рф через занадто велику кількість винятків - Politico
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Польща затримує ухвалення дев'ятого пакету санкцій проти росії, стверджуючи, що він включає занадто багато винятків і виключає деяких олігархів із санкційного списку, пише УНН з посиланням на Politico.
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«На жаль, деякі країни запропонували виключити зі списку кількох російських олігархів, у тому числі В'ячеслава Кантора», - заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, прибувши на саміт лідерів ЄС у Брюсселі.
«Ми категорично проти цього, – додав він. - Натякати на те, що Польща піде на послаблення санкцій, не вдасться. Ми закликаємо всі держави-члени, особливо Німеччину, Францію та Нідерланди, посилити та розширити санкції».
Деталі
Окремо Польща також блокує пакет із кількох документів, включаючи допомогу Україні обсягом 18 мільярдів євро; план видатків Угорщині після пандемії (у поєднанні із заморожуванням фінансування Угорщини у 6,3 євро через проблеми з верховенством закону); та угоду про мінімальний корпоративний податок.
Поляки хочуть, щоб мінімальний податок, відомий як другий компонент, діяв паралельно з першим компонентом – перерозподілом податкових прав транснаціональних корпорацій залежно від того, де вони одержують прибуток, пише видання.
Це є частиною міжнародної податкової угоди, підтриманого більш ніж 130 країнами, але їх реалізація йде різними шляхами.
Поляки хочуть виключити з пакету другий компонент та розірвати політичний зв'язок у пакеті з допомогою Україні, яку вони підтримують.
«Міжнародні корпорації, звичайно, мають сплачувати податки, але підтримка України – питання моральне та важливе геополітичне. Ми категорично проти того, щоб пов'язувати це з шантажем», - сказав Моравецький.
Новий крайній термін для ухвалення пакету, який блокує Польща, - 15:00 по Брюсселю, повідомили два дипломати.
Нагадаємо
Прибувши на саміт, президент Євроради Шарль Мішель сказав, що налаштований оптимістично, визнаючи, що багато питань ще залишаються невирішеними.