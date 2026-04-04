Орбан и вице-президент США Вэнс проведут совместный митинг в Будапеште

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вместе с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом проведут митинг в Будапеште по случаю Дня венгерско-американской дружбы. Мероприятие состоится в следующий вторник в спортпарке MTK. Об этом сообщает 24.hu, передает УНН.

Детали

"Виктор Орбан проведет митинг по случаю Дня венгерско-американской дружбы в следующий вторник вместе с Джей Ди Вэнсом, который прибывает в Будапешт, согласно приглашению, присланному в нашу редакцию пресс-службой премьер-министра. Также в пятницу было прислано приглашение, что вице-президент Соединенных Штатов и Виктор Орбан проведут совместную пресс-конференцию в Кармелите перед митингом", - пишет издание.

По предварительным данным, послеобеденный митинг состоится в спортпарке MTK, а на мероприятии выступят как Виктор Орбан, так и Джей Ди Вэнс.

Также известно, что Вэнса в Будапешт будет сопровождать его жена Уша Вэнс.

Напомним

Джей Ди Вэнс посетит Будапешт для поддержки Виктора Орбана на фоне роста популярности оппозиции. Визит включает переговоры и публичную речь.