Орбан та віцепрезидент США Венс проведуть спільний мітинг у Будапешті
Київ • УНН
Прем’єр Угорщини та віцепрезидент США виступлять у спортпарку MTK наступного вівторка. Політики також проведуть спільну пресконференцію в Кармеліті.
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан разом із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом проведуть мітинг у Будапешті з нагоди Дня угорсько-американської дружби. Захід відбудеться наступного вівторка у спортпарку MTK. Про це повідомляє 24.hu, передає УНН.
Віктор Орбан проведе мітинг разом із Джей Ді Венсом, який приїжджає до Будапешта, у вівторок.
"Віктор Орбан проведе мітинг з нагоди Дня угорсько-американської дружби наступного вівторка разом із Джей Ді Венсом, який прибуває до Будапешта, згідно із запрошенням, надісланим нашій редакції пресслужбою прем'єр-міністра. Також у п'ятницю було надіслано запрошення, що віцепрезидент Сполучених Штатів та Віктор Орбан проведуть спільну пресконференцію в Кармеліті перед мітингом", - пише видання.
За попередніми даними, післяобідній мітинг відбудеться у спортпарку MTK, а на заході виступатимуть як Віктор Орбан, так і Джей Ді Венс.
Також відомо, що Венса до Будапешта супроводжуватиме його дружина Уша Венс.
Джей Ді Венс відвідає Будапешт для підтримки Віктора Орбана на тлі зростання популярності опозиції. Візит включає переговори та публічну промову.