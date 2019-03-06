Опубликован закон об объявлении Куяльницкого лимана курортом государственного значения
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Закон "Об объявлении природных территорий Куяльницкого лимана Одесской области курортом государственного значения" опубликовано в официальном издании Верховной Рады "Голос Украины", передает УНН.
Закон вступает в силу со дня его опубликования.
Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко в субботу, 2 марта, подписал законопроект об объявлении природных территорий Куяльницкого лимана Одесской области курортом государственного значения.
Напомним, 5 декабря Верховная Рада приняла в целом законопроект № 8502 об объявлении природных территорий Куяльницкого лимана Одесской области курортом государственного значения. "За" проголосовал 231 народный депутат.
За законопроект проголосовал 231 народный депутат.
В пояснительной записке к законопроекту его авторы мотивировали необходимость предоставления Куяльнику статуса государственного тем, что именно такой статус поможет сохранить месторождения иловых грязей, которыми славится курорт. В то же время, по версии авторов проекта закона, государственный статус стимулировать развитие курортной территории.