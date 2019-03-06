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Опубліковано закон щодо оголошення Куяльницького лиману курортом державного значення

Опубліковано закон щодо оголошення Куяльницького лиману курортом державного значення

Київ • УНН

 • 8005 перегляди

КИЇВ. 6 березня. УНН. Закон “Про оголошення природних територій Куяльницького лиману Одеської області курортом державного значення” опубліковано в офіційному виданні Верховної Ради “Голос України”, передає УНН.

Закон набуває чинності з дня його опублікування.

Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко у суботу, 2 березня, підписав законопроект про оголошення природних територій Куяльницького лиману Одеської області курортом державного значення.

Нагадаємо, 5 грудня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект № 8502 про оголошення природних територій Куяльницького лиману Одеської області курортом державного значення. "За" проголосував 231 народний депутат.

За законопроект проголосував 231 народний депутат.

У пояснювальній записці до законопроекту його автори мотивували необхідність надання Куяльнику статусу державного тим, що саме такий статус допоможе зберегти родовища Мулових грязей, якими славиться курорт. Водночас, за версією авторів проекту Закону, державний статус стимулюватиме розбудову курортної території.

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