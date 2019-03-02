В Україні з'явився ще один курорт державного значення

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КИЇВ. 2 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко у суботу, 2 березня, підписав законопроект про оголошення природних територій Куяльницького лиману Одеської області курортом державного значення. Підписання документу відбулося під час засідання ради регіонального розвитку Одеської області, передає УНН.

"Не зважаючи на те, що до АП надійшла певна кількість заперечень, зауважень, пропозицій на вето, я думаю що буде дуже доброю ознакою, що ми запускаємо закон України про оголошення природних територій Куяльницького лиману Одеської області курортом державного значення", - прокоментував Президент.

Нагадаємо, 5 грудня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект № 8502 про оголошення природних територій Куяльницького лиману Одеської області курортом державного значення. "За" проголосував 231 народний депутат.

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