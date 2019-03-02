В Украине появился еще один курорт государственного значения

"Несмотря на то, что в АП поступило определенное количество возражений, замечаний, предложений на вето, я думаю, что будет очень хорошим признаком, что мы запускаем закон Украины об объявлении природных территорий Куяльницкого лимана Одесской области курортом государственного значения", - прокомментировал Президент.

Напомним, 5 декабря Верховная Рада приняла в целом законопроект № 8502 об объявлении природных территорий Куяльницкого лимана Одесской области курортом государственного значения. "За" проголосовал 231 народный депутат.