В Украине появился еще один курорт государственного значения
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко в субботу, 2 марта, подписал законопроект об объявлении природных территорий Куяльницкого лимана Одесской области курортом государственного значения. Подписание документа состоялось во время заседания совета регионального развития Одесской области, передает УНН.
"Несмотря на то, что в АП поступило определенное количество возражений, замечаний, предложений на вето, я думаю, что будет очень хорошим признаком, что мы запускаем закон Украины об объявлении природных территорий Куяльницкого лимана Одесской области курортом государственного значения", - прокомментировал Президент.
Напомним, 5 декабря Верховная Рада приняла в целом законопроект № 8502 об объявлении природных территорий Куяльницкого лимана Одесской области курортом государственного значения. "За" проголосовал 231 народный депутат.