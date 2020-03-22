Опубликовано маршруты наземного транспорта Киева для отдельных категорий граждан на время карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. С завтрашнего дня, 23 марта, в Киеве на период карантина прекращает работу наземный общественный транспорт. Однако, некоторые маршруты будут курсировать для отдельных категорий граждан. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram предприятия Киевпастранс.
"С 23 марта общественный наземный транспорт приостанавливает перевозки пассажиров на период карантина", - говорится в сообщении.
Также на предприятии предоставили схему движения городского общественного наземного транспорта для отдельных категорий пассажиров по отдельно определенным маршрутам в период действия противоэпидемических ограничений:
Автобусные маршруты:
• № 56-Д "Просп. Палладина - ст.м. "Лыбидская";
• № 114 "Ул. Милославская - зал. Вокзал "Центральный";
• № 118 "ст.м. "Черниговская" - ст.м. "Политехнический институт";
• № 119 "Ул. Кассиана - Контрактовая площадь";
• № 220 "Ул. Тростянецкая - ул. Медовая";
• № 500 "Ул. Северная - жел. вокзал "Центральный".
Троллейбусные маршруты:
• № 7 "ул. Чернобыльская - ст.м. "Площадь Льва Толстого";
• № 16 "ул. Туполева - Майдан Независимости";
• № 30 "ул. Милославская - ул. Кадетский гай";
• № 91-Н "Ул. Милославская - жел. вокзал "Центральный";
• № 92-Н "Просп. Свободы - аэропорт "Киев" им. И. Сикорского.
Трамвайные маршруты:
• № 1 "Михайловская Борщаговка - станция "Старовокзальная";
• № 12 "Пуща-Водица - Контрактовая площадь";
• № 14 "Просп. Отрадный - Контрактовая площадь";
• № 16 "ст.м. "Героев Днепра - Контрактовая площадь";
• № 22 "ул. Перова - завод ЖБК";
• № 28-Д "Просп. Ватутина - ст.м. "Позняки".
Напомним, Президента Украины Владимира Зеленского просят восстановить работу метро в Украине, ведь это приведет к негативным экономическим последствиям.