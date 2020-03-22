Опубліковано маршрути наземного транспорту Києва для окремих категорій громадян на час карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Відзавтра, 23 березня, у Києві на період карантину припиняє роботу наземний громадський транспорт. Проте, деякі маршрути курсуватимуть для окремих категорі громадян. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram підприємства Київпастранс.
"З 23 березня громадський наземний транспорт призупиняє перевезення пасажирів на період карантину", - йдеться у повідомленні.
Також у підприємстві надали схему руху міського громадського наземного транспорту для окремих категорій пасажирів за окремо визначеними маршрутами у період дії протиепідемічних обмежень:
Автобусні маршрути:
• № 56-Д "Просп. Палладіна – ст.м. "Либідська";
• № 114 "Вул. Милославська – зал. вокзал "Центральний";
• № 118 "Ст.м. "Чернігівська" – ст.м. "Політехнічний інститут";
• № 119 "Вул. Касіяна – Контрактова площа";
• № 220 "Вул. Тростянецька – вул. Медова";
• № 500 "Вул. Північна – зал. вокзал "Центральний".
Тролейбусні маршрути:
• № 7 "Вул. Чорнобильська – ст.м. "Площа Льва Толстого";
• № 16 "Вул. Туполєва – Майдан Незалежності";
• № 30 "Вул. Милославська – вул. Кадетський гай";
• № 91-Н "Вул. Милославська – зал. вокзал "Центральний";
• № 92-Н "Просп. Свободи – аеропорт "Київ" ім. І. Сікорського.
Трамвайні маршрути:
• № 1 "Михайлівська Борщагівка – станція "Старовокзальна";
• № 12 "Пуща-Водиця – Контрактова площа";
• № 14 "Просп. Відрадний – Контрактова площа";
• № 16 "Ст.м. "Героїв Дніпра – Контрактова площа";
• № 22 "Бульв. Перова – завод ЗБК";
• № 28-Д "Просп. Ватутіна – ст.м. "Позняки".
Нагадаємо, Президента України Володимира Зеленського просять відновити роботу метро в Україні, адже це призведе до негативних економічних наслідків.