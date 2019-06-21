Опубликована неизвестная ранее версия песни Фредди Меркьюри

Кларк рассказал, что около десяти лет разыскивал оригинальные материалы, ещё пара лет ушла на обработку звука: к голосу Фредди Меркьюри пришлось перезаписать фортепианную партию. Теперь эта композиция доступна для всех.



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Как сообщал УНН, Queen выпустит совместную запись Фредди Меркьюри и Майкла Джексона.



Напомним, Фредди Меркьюри умер от СПИДа в 1991 г., но до сих пор является одним из самых популярных певцов в мире.