Опублікована невідома раніше версія пісні Фредді Меркьюрі
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Студія Universal опублікувала запис пісні фронтмена групи Queen Фредді Меркьюрі Time, який вважався втраченим. Повідомляється, що ця композиція була записана спеціально для музиканта Дейва Кларка в рамках підготовки однойменного альбому. В результаті була опублікована інше аранжування, а цей запис зник. Про це повідомляє УНН з посиланням на Euroners.
Кларк розповів, що близько десяти років розшукував оригінальні матеріали, ще пара років пішла на обробку звуку: до голосу Фредді Меркьюрі довелося перезаписати фортепіанну партію. Тепер ця композиція доступна для всіх.
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Як повідомляв УНН, Queen випустить спільний запис Фредді Меркьюрі і Майкла Джексона.
Нагадаємо, Фредді Меркьюрі помер від СНІДу в 1991 р, але до сих пір є одним з найбільш популярних співаків у світі.